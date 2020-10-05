Folge vom 05.10.2020
Erhitzte GemüterJetzt kostenlos streamen
Dating ohne Grenzen: In 90 Tagen zum Altar
Folge vom 05.10.2020: Erhitzte Gemüter
86 Min.Folge vom 05.10.2020Ab 12
IT-Techniker Colt und seine Verlobte Larissa sind beim Abendessen in einem brasilianischen Restaurant, das ausgezeichnetes Rindfleisch serviert. Larissa beschließt spontan, dass sie hier ihre Hochzeitsparty feiern will. Doch die Kosten für das Menu für viele Gästen sprengt Colts Budget. Auch über andere Details der Feier können sich die beiden nicht einigen, so dass sich Colt inzwischen die Frage stellt, ob er die schöne Brasilianerin überhaupt noch heiraten möchte. Bei Jonathan und Fernanda gibt es ebenfalls neue Probleme, als er die junge, mexikanische Verlobte seiner Mutter vorstellt.
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Genre:Reality, Dokumentation, Romanze
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.