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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Wolf im Schafspelz

TLCFolge vom 22.11.2017
Wolf im Schafspelz

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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Folge vom 22.11.2017: Wolf im Schafspelz

43 Min.Folge vom 22.11.2017Ab 12

In Bainbridge Island, Washington, predigt der junge Vikar Nick Hacheney und hat viele Anhänger. Nick fühlt sich von Gott zu Höherem berufen, ist Seelsorger seiner Gemeindemitglieder und kümmert sich besonders um die Eheprobleme seiner weiblichen Schäfchen. Obwohl Nick mit der liebevollen und warmherzigen Dawn verheiratet ist, verbringt er viel Zeit damit, sich um verzweifelte Hausfrauen zu kümmern. Eine davon ist dem engagierten Seelsorger besonders ergeben: die Kirchensekretärin Sandy Glass. Die vierfache Mutter kann dem Charme des Geistlichen nicht widerstehen und beginnt mit ihm eine unheilvolle und todbringende Liaison.

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