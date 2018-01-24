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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Lügen haben lange Beine

TLCFolge vom 24.01.2018
Lügen haben lange Beine

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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Folge vom 24.01.2018: Lügen haben lange Beine

44 Min.Folge vom 24.01.2018Ab 12

Als Carol Kennedy und Steve DeMocker heiraten, hängt der Himmel voller Geigen. Steve ist gebildet und attraktiv und hat in der naturverbundenen Carol eine Seelenverwandte gefunden. Dass Steve als Schürzenjäger gilt, scheint Carol nicht stören. Sie glaubt, ihn in den Griff zu bekommen. Doch Steve stellt weiter Frauen nach. Zuerst seinen Kolleginnen, später - als er Dozent in einem College wird - seinen Studentinnen. Carol bekommt Wind von seinen Affären, verlässt ihn aber nicht, obwohl Steve regelrecht sexsüchtig ist. Doch als er anfängt, auch mit Carols Freundinnen zu schlafen, erreicht seine Dreistigkeit eine neue Dimension, die ihn ins Verderben führt.

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