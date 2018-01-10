Deadly Sins - Du sollst nicht töten
Folge vom 10.01.2018: Farm der Folter
43 Min.Folge vom 10.01.2018Ab 16
Sheila LaBarre wurde als Kind von ihrem Vater und dessen Freunden missbraucht und trug eine nachhaltig geschädigte Psyche davon. Das Mädchen wuchs zu einer sehr schönen jungen Frau heran und hatte immer das Bedürfnis, etwas Besonderes zu sein. Doch die Wunden der Vergangenheit heilten nie. Sheila hasste Männer abgrundtief - und wie manch andere Opfer von sexueller Gewalt wurde auch sie zur Täterin: Sheila fügte Männern Schmerzen zu und rächte sich damit an all denen, die sie früher misshandelt hatten. Dafür waren Sheila alle Mittel recht. Außerdem in dieser Folge der Doku-Serie: Ein brutaler Schläger, vollgepumpt mit Anabolika, rastet völlig aus.
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Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-2, Season 5-6: Warner Bros. Discovery, Inc.