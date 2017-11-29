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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Der Tod ist sein Geschäft

TLCFolge vom 29.11.2017
Der Tod ist sein Geschäft

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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Folge vom 29.11.2017: Der Tod ist sein Geschäft

44 Min.Folge vom 29.11.2017Ab 12

Byron Looper war schon immer sehr ambitioniert. Sein Antrieb ist der Wunsch nach Macht. In seinem Heimat-County in Tennessee kandidiert er für das Amt des Assessors. Seine hübsche Freundin Sherry muss sich als seine Frau ausgeben, um das Bild perfekt zu machen. Um die Wahl zu gewinnen, unterstellt Byron dem langjährigen Amtsinhaber Bill Rippetoe unlautere Machenschaften. Nach diesem Sieg ist sein nächstes Ziel, Präsident der Vereinigten Staaten zu werden. Doch Looper entwickelt paranoide Züge. Als er Sherry vergewaltigt, nachdem sie sich von ihm getrennt hat, und sie zu einer Grundstücksübertragung zwingt, verklagt sie ihren Ex - und begibt sich in Lebensgefahr.

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