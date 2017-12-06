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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Kinderstube des Grauens

TLCFolge vom 06.12.2017
Kinderstube des Grauens

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Deadly Sins - Du sollst nicht töten

Folge vom 06.12.2017: Kinderstube des Grauens

44 Min.Folge vom 06.12.2017Ab 16

Sam Smithers lebt mit Ehefrau Sharon und Sohn Jonathan in Plant City, Florida, wo er als Diakon arbeitet. Von seiner tiefgläubigen Mutter Linnie wurde er äußerst streng erzogen und oft misshandelt. Sexualität war für Linnie eine große Sünde, und vor allem Prostituierte betrachtete sie als Vorstufe zur Hölle. Dieser Einfluss war es wohl, der Sam dazu brachte, Sharon regelmäßig mit Prostituierten zu betrügen. Der 24-Jährige führt ein Doppelleben: Bei Frau und Sohn gibt er den braven Familienvater, auf dem Grundstück einer Bekannten richtet er seine private Sex-Höhle ein. Als er eines Tages die junge Denise mitnimmt, kann er seine Gewalttätigkeit nicht mehr zügeln.

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