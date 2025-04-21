Der Alte
Folge 19: Der schöne Alex
Alex Bergmann, von allen Damen nur der "schöne Alex" genannt, gehört zu jener Sorte von Menschen, die es verstehen, ihren Charme in klingende Münze umzusetzen. Eines Nachmittags besucht er eine seiner zahllosen Freundinnen, Alice Sellow, als er sie verläßt, bricht er auf der Treppe tot zusammen. Alles deutet auf eine Vergiftung hin. Hauptkommissar Köster und seine Mitarbeiter machen sich daran, das unruhige Leben von Alex zu recherchieren und stoßen dabei auf immer mehr Damen, die als Mörderinnen infrage kommen. Denn Alex hat nicht nur auf ihre Kosten sein aufwendiges Leben geführt, er hat vielen von ihnen auch die Ehe versprochen. Dann jedoch trifft Köster eine Frau, die angibt, mit Alex verheiratet gewesen zu sein.
