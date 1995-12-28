Der Alte
Folge 22: Diesmal war es Mord
58 Min.Folge vom 28.12.1995Ab 12
Der in seinem Wagen wartende Eric Pohl hört zwei, in deutlichem Abstand abgegebene Schüsse. Er rennt sofort in das Haus, das kurz zuvor Armin Fuchs, sein Freund und Geschäftspartner, betreten hatte. Fuchs war hier mit Ruth Klausen verabredet. Die beiden Schüsse hatten ihm gegolten, Pohl findet seinen Freund im Wohnzimmer, schwerverletzt auf dem Boden liegend.
