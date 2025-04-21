Der Alte
Folge 3: Mädchenfalle
59 Min.Ab 12
Die 20-jährige Friseuse Katrin Haake liegt erwürgt auf ihrem Sofa. Hauptkommissar Kress vermutet, daß sie ihren Täter oder Täterin gekannt hat, da keine Einbruchsspuren zu finden sind. Er ermittelt in ihrem Bekanntenkreis. Führt ein Füllfederhalter, der auf dem Sofa gefunden wurde, Kress auf die Spur des Täters?
