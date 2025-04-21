Der Alte
Folge 2: Das Geständnis
Einen wichtigen Hinweis in einem Mordfall verdankt Hauptkommissar Kress seinem Kollegen Wesskamp vom Einbruchsdezernat. Der Tote Robert Busse sei als Versicherungsdetektiv tätig gewesen und seit acht Wochen mit einem Diebstahl aus einem Tresor befaßt. Der Wert der Beute wird auf eine halbe Million veranschlagt. Nach Busses Einschätzung hätten die Diebe, so Wesskamp, über gute Ortskenntnisse verfügt. Lag deshalb Anstiftung zum Einbruch vor? Ein schwerwiegender Verdacht, den Werner Raimund, der Villenbesitzer, stets energisch von sich gewiesen hat. Auch jetzt gegenüber Kress. Er verwahre sich gegen derartige böswillige Unterstellungen, die ihn und seine Familie betreffen würden. Selbst wenn Kress ihm Glauben schenkt, der Mord an Busse hat nach seiner Überzeugung etwas mit dem Villeneinbruch zu tun. In diesem Zusammenhang beschäftigt Kress unter anderem auch die Frage, weshalb es der Detektiv unterlassen hat, seine Versicherung von seinem Verdacht zu informieren.
