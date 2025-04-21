Verschwunden und nicht vermißtJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 5: Verschwunden und nicht vermißt
Olga Schönberg erstattet eine Vermißtenanzeige für ihre Schwester Katja, die mit dem Schriftsteller Robert Bach verheiratet ist. Am anderen Tag landet der Fall der vermißten Katja Bach bei Hauptkommissar Kress - als ungeklärter Mordfall. Bach gibt sich völlig ahnungslos, er räumt lediglich ein, daß ihn Katja vor zwei Wochen verlassen habe, da er ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte. Die Polizei findet heraus, daß sich die Vermißte bei ihrer Freundin Peggy Lazard in Paris aufgehalten hatte. Am Tag ihrer Ermordung war sie überraschenderweise nach München zurückgekehrt, suchte heimlich ihre Wohnung auf, und wurde in ihrem Mietwagen ermordet. Das Rätseln um die plötzliche Heimkehr beginnt.
