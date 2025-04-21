Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Verschwunden und nicht vermißt

KultKrimiStaffel 10Folge 5
Verschwunden und nicht vermißt

Verschwunden und nicht vermißtJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 5: Verschwunden und nicht vermißt

59 Min.Ab 12

Olga Schönberg erstattet eine Vermißtenanzeige für ihre Schwester Katja, die mit dem Schriftsteller Robert Bach verheiratet ist. Am anderen Tag landet der Fall der vermißten Katja Bach bei Hauptkommissar Kress - als ungeklärter Mordfall. Bach gibt sich völlig ahnungslos, er räumt lediglich ein, daß ihn Katja vor zwei Wochen verlassen habe, da er ein Verhältnis mit einer anderen Frau hatte. Die Polizei findet heraus, daß sich die Vermißte bei ihrer Freundin Peggy Lazard in Paris aufgehalten hatte. Am Tag ihrer Ermordung war sie überraschenderweise nach München zurückgekehrt, suchte heimlich ihre Wohnung auf, und wurde in ihrem Mietwagen ermordet. Das Rätseln um die plötzliche Heimkehr beginnt.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen