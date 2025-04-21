Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Alte

Der Absturz

KultKrimiStaffel 10Folge 7
Der Absturz

Der AbsturzJetzt kostenlos streamen

Der Alte

Folge 7: Der Absturz

58 Min.Ab 12

Klara Sundermann, die langjährige Sekretärin und Geliebte von Günter Vondrell, wird ermordet. Der Verdacht richtet sich gegen Vondrell, denn er und seine Firma wurden von Klara Sundermann mehrfach erpreßt. Doch merkwürdigerweise konnten die Erpressungen von insgesamt einer halben Millionen Mark Vondrells Liebe zu Klara nicht erschüttern. Gegenüber Hauptkommissar Kress lenkt Vondrell den Verdacht auf seine Ehefrau Edith. Während die Mordkommission noch recherchiert, droht Vondrell, sich und seine Frau zu töten. Mit seinem Sportflugzeug will er sich auf sein Haus stürzen und fliegt im Tiefflug sein Ziel an.

Weitere Folgen in Staffel 10

Alle Staffeln im Überblick

Der Alte
KultKrimi
Der Alte

Der Alte

Alle 12 Staffeln und Folgen