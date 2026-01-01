Der Alte
Folge 1: Litfins Tod
59 Min.Ab 12
Erik Falter, Betreiber einer kleinen Autowerkstatt hat scheinbar Selbstmord begangen. Kommissar Kress erfährt, daß der Tote ursprünglich Peter Litfin hieß und vor einigen Jahren als einziger Belastungszeuge eine internationale Heroinconnection hinter Gitter brachte. Seitdem fürchtete er, von der Rauschgiftmafia entdeckt zu werden.
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises