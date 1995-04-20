Der Alte
Folge 14: Das zweite Geständnis
Professor Bernhard Wullkow muss seinen Mörder gekannt haben. Er hatte ihn in die Wohnung eingelassen und mit ihm Rotwein getrunken. Die Kripo kann das vom Täter benutzte Glas sicherstellen. Spuren jedoch, die ihn verraten könnten, sind offenbar sorgfältig abgewaschen worden. Auch die Mordwaffe, eine Pistole, die Wullkow gehörte, ist frei von Fingerabdrücken. Wullkows Ex-Ehefrau Dorothea zufolge habe sie ihren Mann noch am Nachmittag gesehen. Zwischen beiden habe es aber Streit gegeben, weswegen sie mitten in der Stadt aus seinem Wagen ausgestiegen sei. Für Hauptkommissar Kress durchaus ein ernstzunehmender Fahndungsansatz, erinnerte er sich nicht des Skandals von Zürich, in den Professor Wullkow seinerzeit verwickelt war. Als Kunstsachverständiger soll er Fälschungen per Expertisen für Originale ausgegeben haben. Doch mangels Beweisen musste ihn das Gericht freisprechen. Ist der Tod des 52-Jährigen ein später Racheakt?
