Der Tod ist nur ein AugenblickJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 10: Der Tod ist nur ein Augenblick
Nach Rosa Karzers Schilderung war ihre Kollegin Vera Tantau eine junge, attraktive Frau mit großem Selbstbewusstsein. Eines Tages hätte sie mit ihrem gutbürgerlichen Elternhaus gebrochen und wurde Prostituierte. Rosas Vermisstenanzeige hat zur Identifizierung der in einem Wald gefundenen Leiche geführt. Demnach handelt es sich bei der zunächst unbekannten Toten um die gesuchte 26-jährige Vera Tantau. Ihr letzter, von der Kripo ausfindig gemachter Freier, ist wie vom Erdboden verschwunden. Ebenso unauffindbar ist für lange Zeit sein Wagen, in dem die Prostituierte vermutlich mit einem Schuss getötet wurde. Als das Autowrack in einem Steinbruch gefunden wird, gibt die Spurenanalyse Hauptkommissar Kress einige Rätsel auf. Denn es wurden darin nicht nur zwei Geschosse entdeckt, sondern auch Blut von zwei unterschiedlichen Personen.
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick