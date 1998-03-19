Der Alte
Folge 3: Tod eines Dealers
58 Min.Folge vom 19.03.1998Ab 12
Der im Flur seines Appartements erstochene Chic Krüger war Dealer. Zwei Tatverdächtige lässt Hauptkommissar Kress vorläufig festnehmen. Doch beiden ist der Mord nicht nachzuweisen. Stattdessen bekennen sie sich zur Entführung von Jasmin Burg, der Freundin des Dealers. Als Auftraggeber nennen sie Jasmins Eltern, die mit dem Kidnapping ihre rauschgiftsüchtige Tochter aus Krügers Abhängigkeit befreien wollten. Waren die Eltern auch in den Mord verwickelt? Oder vielleicht Jasmins Bruder Michael? Das Ergebnis der intensiven Spurensuche am Tatort lässt Hauptkommissar Kress hoffen, den Mörder bald überführen zu können.
