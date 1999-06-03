Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Wahrheit ist der Tod

KultKrimiStaffel 12Folge 13vom 03.06.1999
59 Min.Folge vom 03.06.1999Ab 12

Vor einem Jahr ist Sandra Aschatz entführt worden. Unter Ausschluss der Polizei und gegen Zahlung eines Lösegelds in Millionenhöhe hatte Stefan Aschatz seine Frau wieder freibekommen. Bis heute wurde dieser Fall nicht aufgeklärt. Um jedes weitere Risiko auszuschließen, hat der besorgte Ehemann Bodyguards engagiert, die Sandra gegen ihren Willen auf Schritt und Tritt bewachen sollen. In einem Hotel gelingt es der jungen Frau, sich ihrer lästigen Beschützer zu entziehen. Die Suche der beiden reingelegten Bewacher nach ihrem Schützling endet in einem der Hotel-Appartements. Dort entdecken sie, auf dem Bett liegend und mit Würgemalen am Hals, die ermordete Sandra Aschatz. Hauptkommissar Kress ist der Entführungsfall sofort wieder in Erinnerung, als er erfährt, wer die Tote ist. Während er mit seinen Kollegen noch darüber rätselt, ob das damalige Kidnapping und der jetzige Todesfall in einem Zusammenhang zu bringen sind, wird ihnen der Obduktionsbefund vorgelegt. Das Ergebnis lässt die Kripobeamten aufhorchen.

