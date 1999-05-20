Im Angesicht des TodesJetzt kostenlos streamen
Der Alte
Folge 12: Im Angesicht des Todes
Nach acht Jahren wird Juri Wagner aus der Haft entlassen. Dass er seine Jugendstrafe bis auf den letzten Tag absaß, hat einen besonderen Grund. Den Namen des Komplizen, mit dem er damals einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransporter durchführte, wollte Juri nicht preisgeben. Der Mittäter wurde nie gefasst, der Fall ist für Hauptkommissar Kress immer noch eine "offene Akte". Aber nicht nur die Polizei behält Juri Wagner von jetzt an im Auge. Auch der Taxifahrer Ronny Fletscher zeigt ein auffälliges Interesse an dem Ex-Häftling, denn dieser erschoss nach dem Überfall Ronnys Bruder, ebenfalls Taxifahrer. Als Wagner im Gästehaus einer herrschaftlichen Villa erstochen aufgefunden wird, scheint sich der Verdacht zunächst auf Fletscher zu konzentrieren. Doch was hat die vermögende Familie Bennesch, deren Gast er gewesen ist, mit einem ehemaligen Verbrecher zu tun? Hauptkommissar Kress und seine Mitarbeiter stehen vor vielen ungelösten Fragen.
