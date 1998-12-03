Der Alte
Folge 9: Tod eines Freundes
Durch einen anonymen Anruf erfährt die Polizei vom Tod des Kfz-Ingenieurs Walter Masch. Hauptkommissar Kress, an diesem Sonntagvormittag mit seinen Mitarbeitern in Bereitschaft, eilt zu der erwähnten Adresse. Walter Masch war nach den Worten seiner Nachbarin Elisabeth Freya "der beste Freund von uns". Gernot Freya, Oberarzt in einer Privatklinik, pflichtet seiner Frau bei. Sie berichten Kress, dass Maschs Ehefrau durch einen Autounfall vor zwei Jahren ums Leben gekommen war. Inzwischen steht fest, dass Francis Freya die anonyme Anruferin gewesen ist. Die zunächst für einige Zeit spurlos verschwundene 16-jährige Tochter des Arztehepaares leugnet nach ihrem Wiederauftauchen ab, den Witwer ermordet zu haben. Als nach langem Suchen im Garten der Freyas die Tatwaffe entdeckt wird, finden sich darauf verräterische Fingerspuren - sie stammen eindeutig von Francis.
