Der Alte
Folge 16: Die zweite Frau
Sigrid Westfal wurde im Wohnzimmer ihrer Hauses erwürgt. Aufgrund erster Erkenntnisse, die Hauptkommissar Kress im Haus der Getöteten gewonnen hat, richtet sich sein Tatverdacht gegen zwei Personen. Entweder war es Ehemann Alex, mit dem die Ermordete in Scheidung lebte. Oder es war ihr der Kripo noch namentlich unbekannter Geliebter. Beiden Männern unterstellt Leo Kress, ein Motiv zu haben. Doch während Alex Westfal am Morgen nach dem Mord den Tatort aufsucht und gegenüber dem Hauptkommissar seine Unschuld beteuert, bleibt Sigrids Liebhaber für die Polizei weiterhin unentdeckt. Führen die Beobachtungen von Nachbarn des Mordopfers Leo Kress und seine Mitarbeiter auf eine dritte Spur? Das in der Nachbarschaft wohnende Ehepaar will gesehen haben, dass eine fremde Frau gegen 21 Uhr, also zur vermuteten Tatzeit, das Haus der Toten betreten hat.
