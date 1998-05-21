Der Alte
Folge 5: Der Mann mit dem Hund
"Ich bin auf der Flucht", sagte Jakob Clausen zu seinem Vater bei seinem letzten Besuch. Kurz darauf findet ihn die zehnjährige Tina tot in der Wohnung auf seinem Sägewerksgelände. Neben ihm sitzt sein Hund "Jäcki". Der Mörder muss ihm eine tödliche Überdosis Heroin gespritzt haben. Das Mädchen ist die Tochter von Clausens Pächter Joachim Kreutzer, der allen Grund hatte, auf den Sägewerksbesitzer wütend zu sein; Clausen, mehr leidenschaftlicher Musiker in einer Jazz- Band als Firmeneigner, wollte überraschend das wertvolle Grundstück samt Sägewerk verkaufen, um in die USA auszuwandern. Weitere Spuren ergeben sich aus der Befragung von Freunden und Bekannten aus dem Umfeld des Ermordeten. Hauptkommissar Kress nimmt außerdem die Suche nach einem geheimnisvollen Ereignis auf, das Clausen in den letzten Wochen stark verändert haben soll. Im Verlauf der Ermittlungen wird Leo Kress nicht nur von seinen drei Kripo-Kollegen tatkräftig unterstützt - als große Hilfe erweist sich auch der Hund des Toten.
