Der Alte
Folge 18: Der Unbekannte im Spiel
60 Min.Ab 12
Der 60-jährige Industrielle Max Amerlung hat nach dem Tod seiner Frau ein neues Leben an der Seite der 20 Jahre jüngeren Karin begonnen. Amelungs Tochter Franziska sieht mit Sorge, welchen Einfluss ihre Stiefmutter auf ihn gewonnen hat, zumal ihre Ehe mit Rüdiger Rönisch nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihren Vater eine große Enttäuschung ist. Als Amelung das Firmenvermögen einer Stiftung übertragen und seinen Erben den Einfluss auf die Firma im Erbfall entziehen will, wird beim Ausreiten ein Mordanschlag auf ihn verübt.
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises