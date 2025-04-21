Der Alte
Folge 12: Zwei Särge aus Florida
Der steinreiche Zahnarzt Dr. Steinburger hat seine beiden Kinder aus erster Ehe in eine unangenehme Lage gebracht. Da er es bewusst vermied, die Erbfolge testamentarisch zu regeln, müssen Uta und Peter zusehen, wie die Familie seiner blutjungen zweiten Frau Paola berechtigte Ansprüche auf das Erbe erhebt. Durch einen Unfall in Florida verloren sowohl Dr. Steinburger wie auch Paola ihr Leben. Der zufällig im Unglückswagen mitfahrende Student Jochen Wendisch gab der amerikanischen Polizei später zu Protokoll, dass Paola ihren Ehemann um drei Stunden überlebt hat und damit Haupterbin geworden ist. Nachdem Jochen Wendisch in der gleichen Maschine wie die Särge der Steinburgers zurück nach München fliegt und ein Mordanschlag auf ihn versucht wird, widerruft er seine ursprüngliche Aussage.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick