Der Alte

Auf Leben und Tod

KultKrimiStaffel 4Folge 5vom 21.04.2025
Folge 5: Auf Leben und Tod

60 Min.Folge vom 21.04.2025Ab 12

Am Bahndamm in der Nähe einer Schrebergartenkolonie wird die Leiche eines Mannes entdeckt. Der Einschuß in seinem Kopf läßt schnell erkennen, daß es sich nicht um Selbstmord handelt. Die Polizei findet bei dem 45jährigen einen Ausweis und in seinem Safe-Gürtel 5000 Mark. Spielende Kinder, die den Toten kannten, haben aus der nahen Siedlung seine Ehefrau geholt. Auffallend ist, daß der Ausweis des Toten nicht seinen richtigen Namen enthält. Frau Langner gibt im Verhör zu erkennen, daß die Ehe nicht mehr zu retten war, als ihr Mann vor zwei Jahren - nach dem Konkurs der Werkzeugmaschinenfabrik Bärmann - arbeitslos geworden war. Kommissar Köster ermittelt auch in Richtung des auf der Flucht befindlichen neuen Freundes von Frau Langner.

KultKrimi
