Der Alte
Folge 10: Explosion aus dem Dunkeln
60 Min.Ab 12
Udo Wilsamer, Mitte 30, taucht ausgemergelt und verkommen in München auf. Nachdem er den Schüssen der ihn suchenden Polizei entkommen ist, erpreßt er mit Waffengewalt Zugang zu einer fremden Wohnung. Er ruft von dort jemanden an, der kurze Zeit später mit einem Kombiwagen auftaucht und ihn abholt. Das Nummernschild des Fahrzeugs, das von einem Jungen identifiziert werden konnte, führt Kommissar Köster sehr bald auf eine heiße Spur. Der Wagen gehört Professor Rainer Korbing und wird nur von seiner Tochter Karla, seiner Schwiegertochter Helen und seinem Mitarbeiter Dr. Tönjes gefahren.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises