Der Alte
Folge 11: Alleingang
58 Min.Ab 12
Bei einem Überfall werden die Freitagseinnahmen eines Supermarktes in Höhe von 1,2 Millionen Mark geraubt und ein Fahrer des Sicherheitsfahrzeugs wird erschossen. Der Ablauf des Verbrechens lässt vermuten, dass Wallusch, der Kollege des Ermordeten, in die Planung des Raubes eingeweiht war. Nachdem sich der Verdacht gegen Wallusch verdichtet, wird dieser vor den Augen der noch ermittelnden Polizei von einer Gewehrkugel getroffen, die von dem Dach eines benachbarten Hochhauses abgefeuert worden ist.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Alte
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises