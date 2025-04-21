Der Alte
Folge 19: Brennweite Tausend
60 Min.Ab 12
Der Frührentner und Hobby-Astronom Konrad Paulsen wird am Sonntagmorgen durch sein selbst gebasteltes Fernrohr zufällig Zeuge eines Verbrechens. Mit der eingebauten Kamera kann er sogar Fotos von der Tat machen, die offensichtlich ein als Unfall getarnter Mord ist. Noch während er die Polizei benachrichtigt, kommt ihm die Idee, die Bilder zu einer Erpressung zu nutzen. Sein Anruf bleibt anonym und erlaubt ihm den Versuch, aus seinem Wissen 65000 Mark zu schlagen, mit denen er seiner Tochter Helga und ihrem langjährigen Verlobten Ben helfen will, eine Drogerie zu übernehmen und endlich zu heiraten. Paulsen begibt sich in tödliche Gefahr.
Der Alte
Genre:Krimi-Drama, Thriller, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1977 ZDF Enterprises