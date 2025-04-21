Der Alte
Folge 2: Kalt wie Diamant
Kurz nach dem morgendlichen Öffnen wird das Juweliergeschäft Klahn - keines der allerfeinsten Häuser -on einem maskierten Mann mit Maschinenpistole überfallen und ausgeraubt. Noch bevor die Angestellte Frau Bogdan die Alarmanlage betätigen kann, wird ihr Chef Werner Klahn erschossen. Durch Ziehen einer Waffe hatte er -in geübter Pistolenschütze - die tödlichen Schüsse selbst provoziert. Seine Frau Verena erleidet einen Schock und wird ins Krankenhaus eingeliefert. Die ersten Zeugenaussagen bekommen Kommissar Köster und seine Mitarbeiter von Passanten, Nachbarn und der gesprächigen Frau Bogdan: Was die Klahns zusammenhielt, war nicht mehr die Liebe, Kinder hatten sie keine, da waren nur noch das Geschäft, die gemeinsame Spielleidenschaft und eine Lebensversicherung mit Frau Klahn als Begünstigter.
