Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 10.04.2021: Der Saisonauftakt
44 Min.Folge vom 10.04.2021Ab 12
An der Pforte des „Himmelreichs“ herrscht beim Saisonauftakt reger Andrang. Und alle Erholungsuchenden wünschen sich den perfekten Stellplatz. Ist William diesem Stress gewachsen? Der 27-Jährige bekommt es im brandenburgischen Urlaubsparadies obendrein mit verstopften Toiletten zu tun. Sein Bruder Maximilian bringt derweil die Gastronomie in Schwung. Er will das Platzrestaurant in einen Gourmet-Tempel verwandeln. Trifft der ausgebildete Hotelfachmann und Weinsommelier mit Trüffelnudeln und Gelbflossen-Thunfisch den Geschmack der Camperinnen und Camper?
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.