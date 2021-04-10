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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Der Saisonauftakt

DMAXFolge vom 10.04.2021
Der Saisonauftakt

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 10.04.2021: Der Saisonauftakt

44 Min.Folge vom 10.04.2021Ab 12

An der Pforte des „Himmelreichs“ herrscht beim Saisonauftakt reger Andrang. Und alle Erholungsuchenden wünschen sich den perfekten Stellplatz. Ist William diesem Stress gewachsen? Der 27-Jährige bekommt es im brandenburgischen Urlaubsparadies obendrein mit verstopften Toiletten zu tun. Sein Bruder Maximilian bringt derweil die Gastronomie in Schwung. Er will das Platzrestaurant in einen Gourmet-Tempel verwandeln. Trifft der ausgebildete Hotelfachmann und Weinsommelier mit Trüffelnudeln und Gelbflossen-Thunfisch den Geschmack der Camperinnen und Camper?

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