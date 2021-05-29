Pleiten, Pech und RegenwetterJetzt kostenlos streamen
Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 29.05.2021: Pleiten, Pech und Regenwetter
44 Min.Folge vom 29.05.2021Ab 12
Im „Himmelreich“ ist kein Tag wie der andere. In dieser Folge zieht eine Schlechtwetterfront über den 80 000 Quadratmeter großen Campingplatz hinweg. Und dann fällt im Brandenburger Erholungsparadies auch noch der Strom aus. Platzwart Tobias muss das Problem alleine lösen, denn sein Chef William Groß hat sich den Zeh gebrochen und trägt einen Gipsverband. Gastro-Chef Maximilian sprudelt derweil über vor neuen Ideen. Der gelernte Hotelfachmann und Sommelier hat beim Kleinanzeigen-Shopping ein Schnäppchen abgestaubt. Hält der Einkauf, was er verspricht?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.