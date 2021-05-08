Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 08.05.2021: Der fliegende Wohnwagen
44 Min.Folge vom 08.05.2021Ab 12
Südküste mit Seeblick: Familie Berger will mit ihrem Wohnwagen auf einen anderen Stellplatz umziehen. Aber der Weg dorthin ist komplett verbaut. Deshalb muss der „Camping-Clan“ in Brandenburg improvisieren. Im „Himmelreich“ kommt in dieser Folge ein mobiler Kran zum Einsatz. In der Hochsaison fällt im Erholungsparadies für Maximilian und William Groß jede Menge Arbeit an. Die Brüder brauchen dringend eine Verschnaufpause. Aber das Duo sollte sich besser absprechen. Wenn sich die Chefetage an denselben Tagen freinimmt, ist das keine gute Idee.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.