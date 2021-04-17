Der Camping Clan - Alles für den Platz
Folge vom 17.04.2021: Camperinnen in Seenot
44 Min.Folge vom 17.04.2021Ab 12
Stellplatzchaos und Wartungsstress: William Groß hat auf dem Campingplatz in Brandenburg alle Hände voll zu tun. Der Empfangschef ist schon seit den frühen Morgenstunden auf den Beinen - und dann wirft ein Anruf den ganzen Tagesplan über den Haufen. Währenddessen brodeln im Herzen des „Himmelreichs“ nicht nur die Kochtöpfe. Gastro-Chef Maximilian plant im Biergarten des Erholungsparadieses eine Hochzeitsparty. Aber für eine zünftige Brotzeit wie auf dem Münchner Oktoberfest braucht man bayerisches Bier. Und davon fehlt im Kühllager jede Spur.
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Genre:Soap, Reality, im Freien/Outdoor, Natur
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Warner Bros. Discovery, Inc.