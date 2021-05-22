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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Rohr- und Zehbruch

DMAXFolge vom 22.05.2021
Rohr- und Zehbruch

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Der Camping Clan - Alles für den Platz

Folge vom 22.05.2021: Rohr- und Zehbruch

45 Min.Folge vom 22.05.2021Ab 12

Kühles Wasser und eine frische Brise: Das sind perfekte Bedingungen für einen entspannten Erholungsurlaub auf dem Campingplatz. Es sei denn, dort platzt ein Abwasserrohr. An der Südküste des „Himmelreichs“ herrscht in dieser Folge dicke Luft. Platzwart Tobias macht sich auf die Suche nach dem Leck, damit das Erholungsparadies nicht im Mief versinkt. Im Biergarten laufen derweil die Vorbereitungen für das alljährliche Sommerfest. Aber die Kühlung am Ausschank kommt nur langsam auf Touren. Müssen die Party-Gäste mit lauwarmen Getränken vorliebnehmen?

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