Der Germinator
Folge vom 30.12.2025: Episode 1
45 Min.Folge vom 30.12.2025Ab 12
Im Polizeirevier herrscht eine gedrückte Stimmung: Sheriff Billy Merrifield ist plötzlich und unter ungeklärten Umständen verstorben. Die Nachricht trifft Manfred Gilow tief und wirft viele Fragen auf. Doch auch in Zeiten der Trauer ruft die Pflicht. Manfred und Deputy Hansel Felix stoppen in New Mexico eine Frau, die unter Alkoholeinfluss steht. Der Einsatz entwickelt sich zu einer Geduldsprobe. Im Krankenhaus sorgt die Dame zunächst mit lautstarken Protesten für Aufsehen. Und auf dem Revier gelingt es ihr, sich aus einem Handschellenbügel zu befreien.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Unterhaltung, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.