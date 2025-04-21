Der Kommissar
Folge 2: Die kleine Schubelik
61 Min.Ab 12
Der Milchmann will die Rechnung servieren - zu spät! Schubelik, Gelegenheitsarbeiter und Bewohner einer Wohnlaube am Rande der Stadt, liegt tot auf seinem Bett. Zwar deutet kein sichtbares Zeichen auf die Anwendung von Gewalt, doch dem Kommissar fällt einiges auf: ein Fest ging dem Tod voran. Anwesend waren ein Freund des Toten und "die kleine Schubelik", die minderjährige Tochter. Wer kommt als Täter in Frage? Kommissar Keller erfährt bei seinen Nachforschungen, dass noch jemand an diesem Abend die Laube betreten hatte.
Der Kommissar
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises