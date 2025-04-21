Der Kommissar
Folge 10: Lisa Bassenges Mörder
58 Min.Ab 12
Wie gewöhnlich winkt Lisa ihrem Geliebten, dem Lokführer Leo Bader, vom Fenster ihrer an der Bahn gelegenen Wohnung zu, als er nach Beendigung seiner Tour nach Hause kommt. Wenig später findet er Lisa in ihrer Wohnung erwürgt auf. Da hinter Lisa, der hübschen aufreizenden Kellnerin des Bahnhofcafés, alle Männer her waren, liegt das Motiv der Eifersucht nahe. Dem Kommissar stellt sich die fast unlösbare Aufgabe, den Täter aus einem großen Kreis Verdächtiger herauszufinden. Hier kann nur der Zufall helfen. Kommissar Keller versucht, den Mörder zu einer Unvorsichtigkeit zu provozieren.
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises