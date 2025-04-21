Der Kommissar
Folge 6: Ende eines Tanzvergnügens
59 Min.Ab 12
Vor seiner Wohnungstür wird ein junger Mann kurz nach Mitternacht erschlagen von seiner Schwester aufgefunden. Sehr schnell stellt die Kripo fest, dass er zuvor bei einer Tanzveranstaltung gewesen war. Es ist auch nicht schwierig herauszubekommen, mit wem er den Abend verbrachte, aber weitere Nachforschungen erweisen sich als nahezu unmöglich, denn alle Beteiligten können sich plötzlich nicht mehr erinnern. Kommissar Keller hat Eifersucht als Tatmotiv ermittelt, aber niemand möchte in den Verdacht geraten, dem jungen Mann die Bekanntschaft mit einem reizvollen Mädchen geneidet zu haben.
Der Kommissar
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises