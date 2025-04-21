Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kommissar

Ende eines Tanzvergnügens

KultKrimiStaffel 3Folge 6
Ende eines Tanzvergnügens

Ende eines TanzvergnügensJetzt kostenlos streamen

Der Kommissar

Folge 6: Ende eines Tanzvergnügens

59 Min.Ab 12

Vor seiner Wohnungstür wird ein junger Mann kurz nach Mitternacht erschlagen von seiner Schwester aufgefunden. Sehr schnell stellt die Kripo fest, dass er zuvor bei einer Tanzveranstaltung gewesen war. Es ist auch nicht schwierig herauszubekommen, mit wem er den Abend verbrachte, aber weitere Nachforschungen erweisen sich als nahezu unmöglich, denn alle Beteiligten können sich plötzlich nicht mehr erinnern. Kommissar Keller hat Eifersucht als Tatmotiv ermittelt, aber niemand möchte in den Verdacht geraten, dem jungen Mann die Bekanntschaft mit einem reizvollen Mädchen geneidet zu haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Der Kommissar
KultKrimi
Der Kommissar

Der Kommissar

Alle 8 Staffeln und Folgen