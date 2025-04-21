Der Kommissar
Folge 7: Die Anhalterin
59 Min.Ab 12
Auf einer Eisenbahnstrecke wird ein Mädchen kurz vor dem Herannahen eines Zuges tot aufgefunden. Die Kripo stellt fest, dass sie bereits vorher ermordet worden war. Es sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden. Die Nachforschungen von Kommissar Keller ergeben, dass dieses Mädchen immer um die gleiche Zeit mit dem Fahrer einer ganz bestimmten Spedition ins Wochenende fuhr.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Der Kommissar
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises