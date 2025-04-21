Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Kommissar

Die Anhalterin

KultKrimiStaffel 3Folge 7
Die Anhalterin

Der Kommissar

Folge 7: Die Anhalterin

59 Min.Ab 12

Auf einer Eisenbahnstrecke wird ein Mädchen kurz vor dem Herannahen eines Zuges tot aufgefunden. Die Kripo stellt fest, dass sie bereits vorher ermordet worden war. Es sollte ein Selbstmord vorgetäuscht werden. Die Nachforschungen von Kommissar Keller ergeben, dass dieses Mädchen immer um die gleiche Zeit mit dem Fahrer einer ganz bestimmten Spedition ins Wochenende fuhr.

