Der Kommissar
Folge 1: Der Mord an Frau Klett
63 Min.Ab 12
Ein Lumpensammler findet hinter den Müllkästen eines verwahrlosten Hofes die Leiche einer Frau. Sie ist ermordet worden. Kommissar Keller muss das gesamte soziale Milieu der Frau erforschen, denn er stellt fest, dass Frau Klett, so hieß die Ermordete, mit allen Mitteln versucht hatte, ihr durch finanzielle Schwierigkeiten aus dem Gleis geratenes Familienleben wieder ins Lot zu bringen. Dabei hatte sie sich auch an dunklen Geschäften beteiligt und einen skrupellosen Verbrecher herausgefordert.
Der Kommissar
Genre:Krimi-Drama
Copyrights:© 1971 ZDF Enterprises