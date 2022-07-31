Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Quarter Horses außer Rand und Band

sixxStaffel 1Folge 2vom 31.07.2022
Folge 2: Quarter Horses außer Rand und Band

46 Min.Folge vom 31.07.2022Ab 6

Michaelas Quarter Horse-Mix greift sie regelmäßig an und bedroht sie. Auch Carolins Quarter Horse macht Probleme, denn er bockt bei jedem Ausritt und wird damit zur Gefahr im Straßenverkehr. Für die beiden Halterinnen ist Pferdetrainer Raphael Dysli die letzte Hoffnung. Kann er mit seinen Trainingseinheiten die Pferde unter Kontrolle bringen?

