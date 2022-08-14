Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Aggressives Verhalten und gestärkte Beziehungen

sixxStaffel 1Folge 4vom 14.08.2022
Folge 4: Aggressives Verhalten und gestärkte Beziehungen

46 Min.Folge vom 14.08.2022Ab 6

Der Pferdetrainer ist zurück bei Quarter-Mix Tessa. Beim Longieren legte die Stute bislang aggressives Verhalten an den Tag und biss ihre Besitzerin Michaela. Raphael Dysli hat Tessa nun gezeigt, dass der Mensch die stärkere Position in der Beziehung zum Pferd einnimmt und sie langsam daran gewöhnt, Menschen nicht mehr anzugreifen. Das muss Michaela nun auch schaffen. Doch wie reagiert Tessa auf sie?

