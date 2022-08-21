Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Schreckhafter Riese und buckelnde Haflinger Stute

sixxStaffel 1Folge 5vom 21.08.2022
Folge vom 21.08.2022

Der Pferdetrainer setzt sein Training mit der 13-jährigen Stute Nele fort. Schritt für Schritt gewöhnt sie sich an den Reiter und daran, ihr aggressives Verhalten einzustellen. Diesmal hat Raphael Dysli etwas Besonderes vor: Nele soll ohne Sattel und Trense geritten werden. Mutiert die Stute innerhalb von drei Monaten vom Problempferd zum Traumpferd?

