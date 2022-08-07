Sensibler Kaltblut-Mix und Galopp-Training Jetzt kostenlos streamen
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
Folge 3: Sensibler Kaltblut-Mix und Galopp-Training
45 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 6
Für den buckelnden Haflinger Nele und das ängstliche Sportpferd Calimero stehen heute Reitübungen vom Schritt bis hin zum Galopp auf dem Plan. Außerdem entdeckt Raphael beim Kaltblut-Mix Salna den Grund für ihr unberechenbares Verhalten.
