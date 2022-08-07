Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Sensibler Kaltblut-Mix und Galopp-Training

sixxStaffel 1Folge 3vom 07.08.2022
Sensibler Kaltblut-Mix und Galopp-Training

Sensibler Kaltblut-Mix und Galopp-Training Jetzt kostenlos streamen

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Folge 3: Sensibler Kaltblut-Mix und Galopp-Training

45 Min.Folge vom 07.08.2022Ab 6

Für den buckelnden Haflinger Nele und das ängstliche Sportpferd Calimero stehen heute Reitübungen vom Schritt bis hin zum Galopp auf dem Plan. Außerdem entdeckt Raphael beim Kaltblut-Mix Salna den Grund für ihr unberechenbares Verhalten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.
sixx
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Alle 4 Staffeln und Folgen