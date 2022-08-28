Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Pferdetrainer - Verstehen. Vertrauen. Verbinden.

Unbekannte Herausforderungen und positive Erlebnisse

Staffel 1Folge 6vom 28.08.2022
Folge 6: Unbekannte Herausforderungen und positive Erlebnisse

45 Min.Folge vom 28.08.2022Ab 6

Pferdetrainer Raphael Dysli fühlt noch einmal Connemara-Pony Cara auf den Zahn. Anderthalb Jahre lang ging die kleine Stute nicht mehr in den Pferdehänger. Für ihre Besitzerin ein großes Problem, da Cara bei plötzlicher Krankheit nicht so einfach in eine Tierklinik gebracht werden kann. Doch wie wird es bei der Abholung in den Heimatstall ablaufen? Ist Cara inzwischen tatsächlich geheilt?

