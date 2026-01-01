Der SAT.1 Urlaubscheck
Ab 12
Ab 12
Der SAT.1 Urlaubscheck
In zwei Sendungen werden die bekanntesten, beliebtesten und erfolgreichsten Anbieter von Kreuzfahrten und All-inclusive-Reisen geprüft. In "Der SAT.1 Urlaubscheck" testen ein Seniorenpaar, eine Wellness-Familie und eine Action-Familie die Angebote verschiedener Marktführer: Wer kann wirklich alle Bedürfnisse erfüllen? Wer liefert den besten Service und das beste Freizeit- und Kulturangebot? Welche Reise ist am lukrativsten? Urlaubsexperte Christoph Karasch kommentiert.
Genre:Dokumentation
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3-4: SAT.1