Der Upir
Folge 1: Verwandlung
22 Min.Folge vom 16.10.2024Ab 12
Eddie wird von Vampir Igor bei einer Hausbesichtigung zum Upir gebissen. Upire machen in dreißig Tagen die Metamorphose zum Vampir durch, und in dieser Zeit muss Eddie seinem Herrn dienen. Die erste Aufgabe für Eddie ist es, die Leiche der Maklerin Solbach zu beseitigen.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
