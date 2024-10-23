Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Upir

Blutdurst

Staffel 1Folge 3vom 23.10.2024
Blutdurst

Der Upir

Folge 3: Blutdurst

27 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12

Eddie und Igor müssen dem ersten stimmberechtigten Vampir Kalle (98) einen Gefallen für dessen Zustimmung zum Duell gegen Ava erweisen. Kalle lässt sich seine völlig heruntergekommene Wohnung putzen, in der sich ein Raum voller Leichenteile befindet. Eddie wird indes von der Polizei wegen Mordverdachts der Maklerin Solbach verhaftet.

