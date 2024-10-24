Der Upir
Folge 4: Horror
23 Min.Folge vom 24.10.2024Ab 12
Igor muss Vampirin Valeria (339), einem hysterisch-unerzogenen Mädchen, einen Gefallen tun: Sie wünscht sich einen ganzen Tag Spaß. Ein Geisterbahnbesuch gerät daraufhin außer Kontrolle. Bei Igor zieht dessen Cousine Thekla (987) ein. Thekla ist eine nymphomane Vampirin, die von Eddie hingerissen ist - ungünstig, denn Igor ist seit Jahrhunderten in Thekla verliebt.
