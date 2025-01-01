Der Upir
Folge 8: Abrechnung
24 Min.Ab 12
Eddie bereitet Igor, dessen körperliche Verfassung zu wünschen übriglässt, auf das Duell mit Ava vor. Igor bekommt unerwartet Hilfe von Polizistin Frida, die ihn mit Kokain dopt - mit verheerenden Folgen, denn er geht in der Manege völlig benommen und ohne Gegenwehr k.o. ...
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
