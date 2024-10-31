Der Upir
Folge 6: Gesellschaft
24 Min.Folge vom 31.10.2024Ab 12
Auf der Suche nach der großen Liebe hat Igor ein erstes Date auf einer Party. Nach anfänglichen Schwierigkeiten ist Jessy (26) tatsächlich von Igor - und vor allem seinem Vampir-Dasein - beeindruckt und begleitet ihn nach Hause. Während Julie mit Eddie Schluss macht, tötet Vampirjäger Uwe versehentlich Jessy.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Produktion:DE, 2024
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH
Enthält Produktplatzierungen